Gavrila Principa, Vidovdanska i Parunovačka bez vode, više isključenja struje

Postavljeno: 26.09.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti potrošači u pojedinim delovima Kruševca: Gavrila Principa, Vidovdanska (od Dušanove do mosta na Rasini), Parunovačka (od mosta do pruge), kao i prateće ulice.

Danas će bez napajanja električnom energijom privremeno ostati, od 09.00 do 11.00: deo ulice Miše Mitrovića, Serafima Negotinca, Radoja Krstića, Moravska, deo ulice Cara Lazara od broja 169 do 233 i od 214 do 280, kao i ulacaSrđana Rodića.

