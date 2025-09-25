Rukometašice Napretka pobedile i Železničar! (velika foto galerija)

Rukometašice Napretka su posle pobede nad Partizanom u Beogradu, trijumfovale i u okviru 2. kola Super lige Srbije kada su u Kruševcu slavile protiv Železničara iz Inđije rezultatom 28:26 (15:8)

Kruševljanke su već u 15. minutu imale vođstvo od 5 golova razlike – 8:3, a do kraja prvog poluvremena razlika je i uvećana, pa se na odmor otišlo rezultatom 15:8.

U drugom poluvremenu gostujuća ekipa igra borbeno sa velikom željom da preokrene rezultat, pa dolaze na samo gol zaostatka u 53. minutu kada je na semaforu stajalo 26:25 u korist Kruševljanki.

Međutim, rukometašice Napretka uspevaju da odbijaju nalet Železničara i na kraju ostvaruju još jednu pobedu rezultatom 28:26.

U narednom, 3. kolu Kruševljanke gostuju u Temerinu gde se sastaju sa istoimenom ekipom. Susret je na programu u ponedeljak, 29. septembra sa početkom od 19 sati.

I. M.