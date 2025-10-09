Fudbalerke Napretka žele nastavak pobedonosne serije

Postavljeno: 09.10.2025

Fudbalerke Napretka se posle odigranih sedam kola u prvenstvu Prve lige Srbije nalaze ubedljivo na prvom mestu sa maksimalnim učinkom

U 8. kolu, na stadionu Radomir Mićić – Miče dočekuju ekipu Pravih dama iz Starih Banovaca. Susret se igra u subotu, 11. oktobra, sa početkom od 15:00.

Posle dobrog starta i svih pobeda u dosadašnjem delu prvenstva, u narednom susretu Čarapankama dolazi jako talentovana ekipa iz Banovaca koja u svom sastavu ima plejadu mladih reprezentativki naše zemlje, međutim mi smo i na ovoj utakmici favoriti, igramo na našem terenu, pa želimo pobedu i ubeđena sam da ćemo je i ostvariti i da ćemo se na kraju utakmice zajedno radovati sa našim vernim navijačima, izjavljuje dvostruki strelac na prethodnoj utakmici Marija Sretenović.

FK Napredak: Balević na pripremama reprezentacije

