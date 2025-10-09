Varvarin: Održana 28. sednica Opštinskog veća

U sali Skupštine opštine Varvarin održana je 28. sednica Opštinskog veća opštine Varvarin. Na dnevnom redu ove sednice našlo se više tačaka koje se odnose na finansijsko poslovanje, rad javnih ustanova, kao i na realizaciju važnih infrastrukturnih i kapitalnih projekata

Članovi Veća usvojili su zapisnike sa prethodnih redovnih i telefonskih sednica, a zatim razmatrali Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Varvarin za 2024. godinu, kao i Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Naša radost“ Varvarin za radnu 2024/2025. godinu, a razmatran je i Godišnji plan rada ove ustanove za 2025/2026. godinu, kao i predlozi rešenja o imenovanju članova Opštinskog saveta roditelja i zahtev JKP „Varvarin“ za promenu poslovnog sedišta preduzeća.

U delu sednice koji se odnosi na razmatranje i odlučivanje, većnici su odlučivali o više zahteva i predloga, među kojima su izmene i dopune Pravilnika o radu PU „Naša radost“, usvajanje Izveštaja o radu direktora, kao i izmene finansijskih planova za 2025. godinu ove ustanove, ali i osnovnih škola „Mirko Tomić“ iz Obreža i „Sveti Sava“ iz Bačine.

Posebnu pažnju izazvale su tačke koje se odnose na korišćenje sredstava tekuće budžetske rezerve, kao i odobravanje postupaka javnih nabavki i kapitalnih projekata, među kojima je i izgradnja razvodne vodovodne mreže u Obrežu.

Na dnevnom redu našao se i predlog Komisije za podsticanje razvoja poljoprivrede za raspodelu sredstava po konkursima u okviru Programa mera podrške poljoprivrednim proizvođačima za 2025. godinu, kao i odluke koje se odnose na obezbeđenje usluge lični pratilac.

U završnom delu sednice, većnici su razmatrali izmene Plana javnih nabavki za 2025. godinu, uključujući postupke za rekonstrukciju platoa ispred kapele na groblju u Varvarinu i rekonstrukciju ulice Jove Kursule.

Foto: Instagram/ Opština Varvarin