FK Napredak: Balević na pripremama reprezentacije

Zbog obaveza reprezentativnih selekcija dve nedelje neće biti superligaškog fudbala. A, naš Klub i ovom prilikom ima predstavnika u dresu sa nacionalnim grbom

Gordan Petrić, selektor omladinske reprezentacije Srbije odabrao je igrače, a među njima je i naš golman Lazar Balević, za dve provere protiv Rusije, 10. oktobra (17 časova) i 14. oktobra (12 časova) u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Odmeravanje snaga sa Rusijom biće poslednje provere pred novembarski, prvi krug kvalifikacija za Prvenstvo Evrope. Srbija će se u Hrvatskoj, osim sa domaćom selekcijom (18. novembar), sastati sa Gibraltarom (12. novembar) i Gruzijom (15. novembar).