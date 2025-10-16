Trayal – Napredak u 1/16 finala Kupa Srbije

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi obavljen je žreb za šesnaestinu finala Kupa Srbije, a voljom žreba Napredak se sastaje sa gradskim prvoligašem Trayalom, koji je nominalni domaćin!

Ostali parovi su:

Grafičar – TSC

Voždovac – Jedinstvo Ub

Sloven – Crvena zvezda

Zemun- Radnički 1923

Javor – Železničar

Radnik – IMT

Vršac – Tekstilac

Sloboda – Radnički (N)

Mačva – Partizan

Budućnost (Dobanovci) – OFK Beograd

Dubočica – Mladost (L)

Naftagas – Novi Pazar

Mokra Gora – Spartak ŽK

Borac (Č) – Čukarički

Vojvodina ide direktno u osminu finala, pošto je Mladost GAT odustala od takmičenja.

Utakmice su na programu 29. oktobra.