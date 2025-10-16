Trayal – Napredak u 1/16 finala Kupa Srbije
Postavljeno: 16.10.2025
U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi obavljen je žreb za šesnaestinu finala Kupa Srbije, a voljom žreba Napredak se sastaje sa gradskim prvoligašem Trayalom, koji je nominalni domaćin!
Ostali parovi su:
Grafičar – TSC
Voždovac – Jedinstvo Ub
Sloven – Crvena zvezda
Zemun- Radnički 1923
Javor – Železničar
Radnik – IMT
Vršac – Tekstilac
Sloboda – Radnički (N)
Mačva – Partizan
Budućnost (Dobanovci) – OFK Beograd
Dubočica – Mladost (L)
Naftagas – Novi Pazar
Mokra Gora – Spartak ŽK
Borac (Č) – Čukarički
Vojvodina ide direktno u osminu finala, pošto je Mladost GAT odustala od takmičenja.
Utakmice su na programu 29. oktobra.
Komentari