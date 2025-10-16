Više ulica bez vode, sa grejanjem sve u redu

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti potrošači u sledećim delovima Kruševca: u ulicama Puškinova, Jovana Dučića, Lomničke Borbe, Zlatar¬ska, Vojislava Ilića, Stefana Prvovenčanog, Resavska i pratećim ulicama. Takođe, privremeni prekid vodosnabdevanja očekuje se i u naseljima Panjevac i Grevci

Istog dana, zbog izrade priključka na vodovodnoj mreži, bez vode će u pomenutom terminu biti i potrošači u naselju Bivolje, u Šumadijskoj ulici.

Istovremeno, JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopštilo je da danas proizvodi toplotnu energiju putem sva četiri svoja izvora – Centralnog i dislociranih kotlarnica „Rasadnik 2“, „Prnjavor“ i „Bare“. Za danas nisu najavljena nikakva isključenja sa sistema.

Zbog radova na elektro-mreži, u periodu od 9h do 13h bez električne energije biće deo sela Veliki Šiljegovac.