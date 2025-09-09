Odbojkašice Napretka u Slovačkoj – uigravanje pred novu sezonu

Postavljeno: 09.09.2025

Odbojkašice Napretka 037 će u okviru priprema za narednu sezonu učestvovati na međunarodnom turniru u Slovačkoj 13. i 14. septembra

Kruševljanke se pripremaju za početak prvenstva Prve lige Srbije gde žele da zauzmu visok plasman.

Pored Napretka, za trofej Brusno u Slovačkoj će se takmičiti: domaća ekipa VK Pirane Brusno, ASKO Volksbank iz Austrije i subotički Spartak.

Sve utakmice će se odigrati u mestu Slovensko Lupce u regionu Banska Bistrica.

I. M.

