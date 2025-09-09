Završen Limenka Teatar Fest – prikupljeno 65 hiljada limenki za reciklažu

Ovogodišnje izdanje Limenka Teatar Festa, održano u Kruševcu od 3. do 7. septembra, završeno je uz sjajnu atmosferu i impozantne rezultate. Tokom festivala sakupljeno je ukupno 65 hiljada iskorišćenih limenki za piće, koje će u potpunosti biti reciklirane i ponovo iskorišćene, čime je potvrđena osnovna misija festivala – da umetnost i ekologija zajedno mogu menjati svet na bolje

Foto: Vladimir Veličković

Pored reciklažnih rezultata, deca i roditelji imali su priliku da kroz Limenka bazar učestvuju u edukativnim radionicama, razmenjuju limenke za ALU COIN, prvu ekološku valutu na svetu, i njima kupuju ulaznice, knjige i rekvizite. Tokom trajanja festivala su se kroz igru i umetnost učili odgovornosti prema prirodi.

Publika je tokom pet dana imala priliku da uživa u ukupno 11 predstava iz 8 zemalja, a sala Kruševačkog pozorišta bila je prepuna na svakom izvođenju. Na repertoaru su se smenjivale bajke, lutkarske priče, ekološke pouke i inovativne scenske forme iz različitih delova sveta. Festival je otvorila vesela karnevalska povorka koja je okupila osnovce, mlade sportiste, folkloraše i horove, dok je zatvaranje proteklo u znaku emocija i snažnih poruka zajedništva. Procene govore da je ukupno festival posetilo više od 4500 posetilaca, većinom dece i roditelja.

Novica Pavličić, direktor Limenka Teatar Festa, poručio je:

Rezultati koje smo postigli ove godine pokazuju da deca i porodice prepoznaju naš festival kao praznik umetnosti i ekologije. Sakupljene limenke nisu samo broj, one su dokaz da najmlađi mogu biti pravi ambasadori promene – kroz igru, kroz pozorište i kroz čin reciklaže. Ponosni smo što je Kruševac bio domaćin ovakvog događaja i što smo zajedno uspeli da pokažemo da limenka nije bezvredna, već potencijal za stvaranje nečeg novog. Naš cilj je da festival iz godine u godinu raste, donoseći još bogatiji program i još snažnije ekološke poruke.

I ove godine, kao i svih prethodnih, kompanija Ball Corporation i projekat „Svaka limenka se računa“ podržavaju Limenka teatar fest i umetničko – edukativni program koji festival sprovodi, podsećajući na značaj reciklaže aluminijuma, kao i na činjenicu da je svaka limenka resurs a ne otpad.

Festival je dobio i novog saveznika – Jazak voda omogućila nam je sadržajan i inovativan internacionalni pozorišni program. Grad Kruševac pokazao se kao sjajan domaćin ovogodišnjeg festivala.

Sa nama su i „Knjaz Miloš“ – Limenka kafić, izdavačka kuća „Klett“- Limenkica knjižarica“, OTP banka – OTP junior kartica, Wurth – Limenkica svaštarica, „Transfera“- transport opreme i prikupljenih limenki. Partneri u organizaciji su i Kruševačko pozorište, Vaspitno-popravni dom Kruševac, TO Kruševac, KC Kruševac, O.Š. „Nada Popović“, O.Š. „Jovan Popović“, kao i Sportski savez Kruševac.

Limenka Teatar Fest je nastao kao nastavak dugogodišnjeg programa „Limenka ulaznica“, pokrenutog 2009. godine. Do sada je u njemu učestvovalo više od 90 hiljada dece i roditelja, dok je prikupljeno oko milion limenki za reciklažu.