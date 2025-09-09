Kruševljani posmatrali pomračenje meseca sa Bagdale

Astronomsko udruženje Eureka organizovalo je na Bagdali javno posmatranje pomračenja Meseca, koje je privuklo veliki broj sugrađana. Iako u početku zbog oblaka nije bilo moguće jasno videti totalno pomračenje, nebo se kasnije razvedrilo, pa su posetioci imali priliku da uživaju u potpunom prizoru takozvanog „krvavog Meseca“

Ljubitelji astronomije mogli su ovaj fenomen da prate i fotografišu pomoću dva teleskopa Udruženja, dok je više od 30 hiljada pratilaca instagram grupe Eureka događaj pratilo putem društvenih mreža.

„Krvavi Mesec“ je pojava kada Zemlja potpuno zakloni Sunce i baci svoju senku na Mesec. Umesto da nestane iz vidokruga, Mesec tada poprima crvenkastu boju. To se dešava jer Zemljina atmosfera propušta samo deo Sunčeve svetlosti, onu crvenkastu, koja obasjava površinu Meseca i daje mu taj specifičan izgled.

Pun Mesec je faza kada je cela osvetljena strana Meseca okrenuta ka Zemlji, što se događa otprilike jednom mesečno. Pomračenje Meseca nastaje upravo u trenutku punog Meseca, ali samo kada se Sunce, Zemlja i Mesec nađu na istoj liniji, tada Zemlja ulazi između Sunca i Meseca i zaklanja ga svojom senkom.

Zbog velikog interesovanja, Eureka najavljuje nastavak sličnih aktivnosti u Kruševcu. Nakon završetka astronomskog kampa na Jastrepcu, planirano je da se postojeća opservatorija u zabavnom parku Šarengrad pretvori u solarnu, namenjenu proučavanju Sunca i solarnih aktivnosti.

Pomračenje Meseca organizovano je praćeno i u Beogradu, zahvaljujući Astronomskom društvu „Ruđer Bošković“, čime je ovaj astronomski događaj obuhvatio ljubitelje neba iz više gradova Srbije.

Podsećamo, poslednje potpuno pomračenje Meseca zabeleženo je u martu ove godine, dok je prethodno bilo 2022. godine.

M.M.