Predstavljen novi program za generisanje slika – Nano Banana

Postavljeno: 08.09.2025

Na digitalnoj sceni predstavljen je novi i inovativni program za generisanje slika pod nazivom Nano Banana, koji već privlači pažnju korisnika širom sveta

Reč je o alatu nove generacije zasnovanom na veštačkoj inteligenciji, koji omogućava da se iz jednostavnog tekstualnog opisa stvore vizuelno atraktivne i kvalitetne slike.

Nano Banana je zamišljen kao univerzalni alat koji podjednako mogu koristiti profesionalci u dizajnu, marketingu, arhitekturi, umetnosti i medijima, ali i pojedinci koji žele da kreiraju originalne vizuale za lične potrebe ili društvene mreže. Program nudi širok spektar opcija – od realističnih prikaza do umetnički stilizovanih rešenja, uz mogućnost detaljnog prilagođavanja boja, tekstura, pozadina i formata.

Posebno se izdvaja njegova jednostavnost upotrebe. Korisnik unese opis željene scene, predmeta ili ideje, a sistem u roku od nekoliko sekundi generiše sliku spremnu za upotrebu. Zahvaljujući modernim algoritmima, rezultati su visoko kvalitetni i često iznenađuju svojom preciznošću i kreativnošću.

Očekuje se da Nano Banana pronađe široku primenu u kreativnim industrijama, kao i u obrazovanju, prezentacijama i digitalnom marketingu, gde je vizuelni sadržaj ključan za privlačenje pažnje. Pored toga, alat je dostupan i za svakodnevnu upotrebu, pa korisnici mogu da kreiraju ilustracije, personalizovane fotografije i umetnička dela bez posebnog tehničkog znanja.

Sa svojom pojavom, Nano Banana najavljuje novu eru u digitalnoj kreativnosti, čineći proces stvaranja vizuelnog sadržaja dostupnijim, bržim i raznovrsnijim nego ikada do sada.

