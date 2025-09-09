Nastavljena rekonstrukcija puteva u opštini Varvarin

Zamenik predsednice opštine Varvarin Aleksandar Pavić i pomoćnik predsednice Nemanja Čolić obišli su radove na rekonstrukciji regionalnog puta Varvarin – Obrež, na deonici koja prolazi kroz Gornji Katun

Ovi radovi deo su nastavka uređenja putne infrastrukture nakon završetka izgradnje kanalizacione mreže u okviru projekta „Čista Srbija“. Rekonstrukcija je već obuhvatila deonice kroz Selo Varvarin i Obrež, a sada je uređen i put kroz Gornji Katun, čime je značajno unapređena bezbednost saobraćaja.

Zamenik predsednice opštine Aleksandar Pavić naglasio je da će lokalna samouprava i ubuduće raditi na projektima koji su od opšteg značaja za građane.

– Naš cilj je da svako naselje na teritoriji opštine Varvarin dobije savremene puteve i komunalnu infrastrukturu, što je najbolji način da zadržimo ljude na selu i stvorimo uslove za nova ulaganja – istakao je Pavić.

Opštinsko rukovodstvo najavljuje da će se ulaganja u putnu infrastrukturu nastaviti. U planu je asfaltiranje još jedne ulice u Gornjem Katunu, a sredstva za te radove biće obezbeđena iz opštinskog budžeta.