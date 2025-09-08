Leto se nastavlja – temperatura preko 30°C, u četvrtak kiša

Danas malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima, uz izolovani razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura od 29 do 32 °C

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Kruševcu je pretežno oblačno sa temeraturom od 21 °C u prepodnevnim satima, dok je vlažnost vazduha 78 odsto.

U utorak pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Biće i natprosečno toplo vreme – u većini mesta od 30 do 34 °C. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u brdsko-planinskim predelima, kao i na severu Srbije.

U drugoj polovini naredne sedmice promenljivo oblačno. U sredu posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a od četvrtka i u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U košavskom području počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar. Temperatura u manjem padu, ali će i dalje biti toplo.