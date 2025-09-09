Rukometašice Napretka prvenstvo započinju gostovanjem Partizanu

Ovog vikenda počinje šampionat Super lige Srbije za žene u rukometu. Za razliku od prošle godine, došlo je do promene sistema takmičenja, odnosno proširenja lige, pa su status superligaša sačuvale rukometašice Napretka i Bekamenta iz Aranđelovca

Liga broji 12 klubova, dok će na kraju sezone poslednjeplasirani tim otići u niži rang, a pretposlednja ekipa će imati prilike da sačuva svoj status kroz baraž.

Krusevljanke žele da ovo prvenstvo dosta bolje odigraju nego prethodno, te da na vreme prebrinu sve brige oko opstanka. Njihov cilj je da se plasiraju u sredinu tabele.

Pod dirigentskom palicom šefa struke Igora Rakića i direktorke kluba Ljiljane Maksić Knežević, odrađene su dobre i kvalitetne pripreme, a odigrane su i prijateljske utakmice na kojima su Čarapanke dosta dobro izgledale.

Ekipa je osvežena dovođenjem nekolicine novih igračica koje bi trebalo da zajedno sa proverenim snagama iz prošle sezone od starta prvenstva krenu sa dobrim igrama koje bi donele i pozitivne rezultate.

Na startu prvenstva rukometašice Napretka igraju protiv Partizana u Beogradu u petak, 12. septembra. Posle toga im predstoji desetodnevna pauza do 24. septembra kada će Kruševljanke pred svojim navijačima dočekati Železničar iz Inđije.

