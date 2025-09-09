Vodovod Kruševac: Ulaganja u grad i okolinu ne prestaju

Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ Kruševac svakodnevno radi na održavanju vodovodne mreže u gradu i okolnim selima. Osim obezbeđivanja redovnog i bezbednog vodosnabdevanja, ovaj sistem podrazumeva i sanaciju i rekonstrukciju mreže, izgradnju novih priključaka, kao i poslove vezane za kanalizacionu infrastrukturu. Posebna pažnja posvećuje se vraćanju kolovoza i trotoara u prvobitno stanje nakon radova, kako bi ulice ostale bezbedne i uredne

Zahvaljujući stalnom ulaganju i kontroli, voda koju Kruševljani dobijaju iz sistema je ispravna i kvalitetna, a radnici Vodovoda angažovani su kako na gradskom, tako i na seoskom području. Uz redovne aktivnosti, u toku su i značajni infrastrukturni projekti koji doprinose daljem razvoju i unapređenju vodovodne i kanalizacione mreže.

– Od značajnijih radova od početka godine mi smo radili na sanaciji i zameni vodovodne mreže u selu Čitluk, uradili smo nove vodovode sa priključcima i mislim da ćemo u narednih 10-ak dana završiti. Vraćamo u prvobitan položaj kolovoze i trotoare u ulici Stevana Todorovića, to je naš deo posla, a nakon toga, u dogovoru sa Gradom, videćemo da li će ove ili sledeće godine biti dogovorena sanacija celog kolovoza, to je prva faza sanacije radova. U Čitluku smo radili tri ulice, takođe imali smo značajnije radove na seoskom području. Krenuli smo sa izgradnjom nove vodovodne mreže u selima Lovci i Petina i nadamo se da ćemo u narednom periodu privesti kraju. Završili smo rekonstrukciju vodovodne mreže u ulici Badžin vod, to je bilo aktuelno ove godine. Završili smo i radove na izvođenju nove vodovodne linije i kanalizacione mreže za potrebe Naučno-tehnološkog parka – rekao je direktor Vodovoda Kruševac Vladimir Milosavljević.

Nastavljaju se započeti radovi, a ono što predstoji u narednom periodu, od većih projekata, jesu oni na vodovodnoj mreži u selima Jošje, Kaonik i Đunis, kao i u više gradskih ulica u saradnji sa Gradskom upravom i mesnim zajednicama.

– Krećemo i sa izgradnjom nove kanalizacione mreže u selima Makrešane i Vučak, već se kreće sa obeležavanjem trase sa partnerima u Makrešanu i odmah nakon toga u izvođenje radova. Planirano je da se uradi neka prva faza kanalizacije, oko 2.800 metara. Ukupna projektovana dužina kanalizacione mreže biće 11 kilometara. Prva faza je najsporija, a narednih godina sve ide brže, a u narednim danima isto to radimo i u Vučaku, 1.100 metara jer je dužina celog sela manja. Planirani period za završetak radova je u Makrešanu tri godine, u Vučaku dve – naveo je direktor.

Vodovod Kruševac poručuje da radovi na unapređenju mreže ne prestaju i da je cilj da se obezbedi dugoročno stabilno i kvalitetno vodosnabdevanje i kanalizaciona infrastruktura za sve građane, kako u gradu, tako i u seoskim sredinama.

