Kruševački bokseri sezonu otvorili učešćem na Balkan Open kupu

Nakon uspešne prethodne sezone, BK „14. oktobar – BK KŠ 037“ započeo je novu 2025/26. učešćem petorice kruševačkih boksera u prvom kolu Balkan Open kupa u Prokuplju

Tom prilikom je ostvarena jedna pobeda i četiri poraza, dok trener Dragiša Milojević navodi da su njegovi bokseri imali za protivnike reprezentativce i osvajače evropskih i balkanskih medalja:

– Zadovoljan sam odličnim borbama naših boksera, ali nisam zadovoljan rezultatom. Ostvarili smo jednu pobedu i četiri poraza, ali sa podeljenim odlukama sudija, što nagoveštava da ćemo i ove sezone imati problema sa pristrasnim suđenjem.

Za Kruševljane se borbe nastavljaju narednog vikenda. U okviru prvog kola lige Bokserskog saveza Šumadije i Pomoravlja, koje će se održati u subotu, 13. septembra u Jagodini, prijavilo se 9 takmičara kruševačkog kluba.

N. L.