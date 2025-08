Vodostaj stabilan i u najtoplijim danima

Vodostaj jezera Ćelije je u dozvoljenim granicama, a sistem radi stabilno i bez prekida, poručuju iz JKP „Vodovod – Kruševac“

Kako navode iz kruševačkog Vodovoda, i pored visokih temperatura krajem jula, u Kruševcu i okolini nije bilo značajnijih problema sa vodostabdevanjem. Takođe poručuju da se trude, koristeći iskustva iz ranijih godina, da unaprede svoju mrežu u mestima gde je tokom letnjih meseci vodosabdevanje problematično.

Direktor ovog javnog preduzeća Vladimir Milosavljević, naveo je mesta na teritoriji Grada Kruševca koji imaju određenih problema u vodosabdevanju, istakavši da je prošle godine problema bilo u Meševu, Cerovi i Doljanu, kao i u selima oko jezera Ćelije:

– Kod Ćelija i Nabrđa, koji su nam bili problematični u pretnodne dve godine, odradili smo neka poboljšanja – zamenili smo pumpe, delove cevovoda, uradili smo novi rezervoar, tako da je to dalo neke rezultate i u dosadašnjem periodu nismo imali problema sa prekidom u vodosnabdevanju.

Milosavljević ističe da iako nije bilo problema u pomenutim selima, to ne znači da ih neće biti u narednom periodu, ali ističe da su za ovu godinu planirani radovim na sistemima u ovom delu – izgradnja potpuno nove crpne stanice i novog cevovoda za pomenuta tri sela iz pravca Meševa:

– To ćemo završiti do kraja ove godine zato što su nam finansijska sredstva obezbeđena delom iz Ministarstva poljoprivrede i Republičke direkcije za vodovod, a delom iz budžeta Vodovoda i Grada Kruševca. Nadam se da neće biti većih problema dok to ne završimo. U drugim delovima grada i seoskih područja, za sada ne predviđamo neke veće probleme. Sistem radi i funkcionalan je, dok je kvalitet vode na najvišem nivou.