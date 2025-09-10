Visoke temperature oborile vodostaje u rekama, jezero Ćelije još uvek stabilno

Od prvog juna beleži se nagli porast temperature vazduha, koja je tokom čitavog leta konstantno iznad proseka. Iako je bilo nekoliko dana sa kišom i osveženjem, visoke dnevne i noćne temperature postale su dominantna odlika ovog perioda. Takvi uslovi, pored toga što otežavaju svakodnevnicu, značajno utiču i na prirodu, posebno na vodene tokove u Rasinskom okrugu

Vrućine su dovele do primetnog pada nivoa reka, koje se već duže vreme nalaze ispod prosečnih vodostaja za ovo doba godine. Ipak, jezero Ćelije, iz kojeg se Kruševac i okolna naselja snabdevaju pijaćom vodom, još uvek se nalazi u zadovoljavajućem stanju, pa građani nemaju razloga za zabrinutost kada je reč o bezbednosti i ispravnosti vode za piće. Stručnjaci, međutim, upozoravaju da se situacija prati iz dana u dan.

– Prema procenama koje daje Republički hidrometeorološki zavod i Republička direkcija za vode imamo jako niske vodostaje za ovaj deo godine, pitanje je kada ćemo dostići srednji nivo, što je najpovoljnije i za prirodu i za okruženje. Dugoročno, moramo da izvršimo pripreme za alternativno vodosnabdevanje i očuvanje postojećih izvora koje imamo, a to su brane na bujičnim vodotokovima, i ta se voda može, između ostalog, koristiti za navodnjavanje poljoprivrednih kultura – ističe Dušan Todorović, načelnik Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije Grada Kruševca.

Pored kiše i prirodnih padavina koje su presudne za obnovu vodnih resursa, veliku ulogu imaju i sami građani. Odgovorno korišćenje vode u domaćinstvima, racionalna potrošnja i briga o prostoru u kome živimo doprinose očuvanju izvora i obezbeđuju da i naredne generacije imaju dovoljno kvalitetne pijaće vode.