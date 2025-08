ABS: Nova sezona kampanje o bezbednosti dece u saobraćaju

Kompanija MOL Srbija, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja (ABS), pokreće novu fazu višegodišnjeg projekta „Igra je za decu, dečiji život nije igra“, posvećenog unapređenju saobraćajne bezbednosti dece i dece putnika u vozilu

Projekat, koji se već sedmu godinu zaredom sprovodi širom Srbije, ima za cilj da edukuje roditelje o pravilnoj upotrebi i postavljanju dečijih auto-sedišta, kao i da ukaže na značaj odgovorne vožnje kada su deca u vozilu.

Tokom prethodne sezone, aktivnosti su sprovedene na 20 MOL servisnih stanica. Na svakoj lokaciji, roditelji su imali priliku da uz pomoć sertifikovanih trenera Agencije za bezbednost saobraćaja dobiju personalizovane savete, prisustvuju demonstracijama pravilnog postavljanja auto-sedišta i provere da li je njihovo sedište ispravno i bezbedno montirano.

Nova sezona projekta odvijaće se tokom avgusta i septembra i ponovo će obuhvatiti 20 lokacija na MOL servisnim stanicama širom Srbije. Besplatne radionice biće organizovane u Obrenovcu, Beogradu, Odžacima, Pančevu, Nišu, Ubu, Čačku, Leskovcu, Kraljevu, Novom Sadu, Šapcu, Subotici, Kragujevcu i Kruševcu.

Građani će na tim lokacijama moći da obave proveru dečijih sedišta, dobiju stručne savete i učestvuju u nagradnim kvizovima, uz mogućnost osvajanja vrednih i korisnih nagrada.

Statistika pokazuje da pravilna upotreba dečijih sedišta smanjuje smrtnost dece u saobraćajnim nezgodama za više od 50%, a kod novorođenčadi i do 70%. Imajući to u vidu, MOL Srbija i Agencija za bezbednost saobraćaja intenziviraju svoje napore kako bi još veći broj porodica dobio podršku, informacije i pomoć u zaštiti svoje dece u saobraćaju.

– Kompanija MOL Srbija se već sedam godina zalaže za sigurnost dece u saobraćaju. Kroz saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja kontinuirano radimo na edukaciji roditelja i podizanju svesti o važnosti pravilne upotrebe dečijih sedišta. Cilj nam je da doprinesemo stvaranju kulture odgovorne vožnje u kojoj nijedna greška ne sme ugroziti dečiji život – izjavila je Biljana Mališić Jut, direktorka maloprodaje MOL Serbia.

Branko Stamatović, v. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, istakao je da najveći broj dece koja stradaju u saobraćaju, stradaju kao putnici u automobilima. To znači da su u trenutku nezgode sa svojim roditeljima, starateljima, upravo sa onima koji ih najviše vole, ali često nisu svesni koliko je važno da sedište bude pravilno postavljeno, a dete u njemu pravilno vezano.

– Po podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, procenat pravilne upotrebe sigurnosnih sistema za decu (od 0 do 12 godina) je tek 60%, dok je upotreba sigurnosnog pojasa kod dece od 4 do 12 godina – 47%! Veliki broj roditelja ne koristi auto-sedišta na potpuno ispravan način. Upravo je to razlog zašto je važno uključivanje društveno odgovornih kompanija u sprovođenju i realizovanju Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja – istakao je Stamatović i dodao da su sve aktivnosti koje zajednički realizujemo usmerene ka ostvarenju Vizije 0 poginule dece u saobraćajnim nezgodama od 2030. godine.

– Zato i ove godine, u saradnji sa kompanijom MOL Srbija, realizujemo kampanju „Igra je za decu, dečiji život nije igra“, na 20 lokacija širom Republike Srbije. Stručni timovi Agencije za bezbednost saobraćaja proveravaće kako su auto-sedišta postavljena i kako su deca u njima vezana. Roditelji će dobiti konkretan savet, smernicu i podršku – jer ne postoji važnija misija od zaštite života deteta. Svaka radionica, svaka brošura koja stigne do roditelja, može da napravi razliku i doprinese bezbednosti saobraćaja – naglasio je Stamatović.

Pored edukativnog dela, kampanja uključuje i interaktivne aktivnosti za posetioce. Svi vozači koji na odabranim MOL Srbija servisnim stanicama provere da li je dečije auto-sedište pravilno postavljeno i učestvuju u kratkoj proveri znanja, imaju priliku da osvoje vredne nagrade. Agencija za bezbednost saobraćaja dodeljuje dečije auto-sedište (kategorije 9–36 kg), dok MOL Srbija nagrađuje MOL poklon karticom za gorivo u iznosu od 4.000 RSD. Za učestvovanje je potrebno popuniti flajer sa tačnim odgovorima i ubaciti ga u predviđenu kutiju, nakon čega će sa svake lokacije biti izvučeni dobitnici. Na ovaj način kampanja ne samo da podiže svest o važnosti pravilne upotrebe dečijih sedišta, već i omogućava praktičnu primenu znanja u svakodnevnom životu.

Izvor: Agencija za bezbednost saobraćaja

Foto: Freepik.com