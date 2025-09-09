Štićenici VPD-a u poseti Biblioteci

Postavljeno: 09.09.2025

Povodom Međunarodnog dana pismenosti, štićenici Vaspitno popravnog doma obišli su Narodnu biblioteku Kruševac

Tom prilikom, direktorka Narodnog muzeja Kruševac Snežana Nenezić je govorila o značaju pismenosti, odnosno o problemu nepismenosti.

Upravo je opismenjavanje od izuzetnog značaja u Vaspitno popravnom domu, gde radi osnovna i srednja škola, a omogućeno je i visoko obrazovanje.

U ovoj ustanovi smešteni su štićenici uzrasta od 14 do 23 godine, a 10 odsto u ustanovu dođe kao nepismeno, dok 20 osto dolazi sa nezavršenom osnovnom školom.

