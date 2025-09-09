Mozzart 3×3 Kruševac turnir u uličnom basketu

Postavljeno: 09.09.2025

U organizaciji 3 x 3 basket 037 Kruševca, fondacija Mocart i Grda Kruševca treći put po redu, uzbudljivo izdanje Mozzart 3×3 Kruševac turnira u uličnom basketu, uspešno je i ove godine privedeno kraju

Poslednji vikend školskog raspusta okupio je ljubitelje sporta u centru Kruševca, teren je bio mesto sjajne energije, takmičarskog duha i prave sportske atmosfere, uz učešće ekipa u čak četiri uzrasne kategorije. Takmičenje je otpočelo himnom Republike Srbije koju je izvela Marija Đokić, učenica srednje Muzičke škole, a nakon toga takmičenje je svečano otvorila pomoćnica gradonačelnika za omladinnu i sport Nevena Plavšić.

Turnir je privukao veliki broj ljubitelja basketa, a publika je imala priliku da uživa u atraktivnim mečevima, sportskom fer-pleju i druženju učesnika iz raznih krajeva.

Ovo je još jedna prilika da se promoviše sport i zdravi stilovi života među mladima.

Najboljim ekipama podeljene su medalje i pehari.

