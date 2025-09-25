Otvorena izložba „Zmijanjski vez – svetsko nematerijalno nasleđe”

Postavljeno: 25.09.2025

U okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“ danas je u Narodnom muzeju Kruševac otvorena izložba „Zmijanjski vez – svetsko nematerijalno nasleđe”.

Nakon intoniranja himne Bože pravde prisutnima se obratio direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić.

-Zmijanjski vez je od 2014. godine upisan na Uneskovu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. On je svedočanstvo vekovne tradicije, simbol identiteta i kulturnog nasleđa srpskog naroda sa prostora Krajine. Upravo kroz ovakve projekte kultura postaje snažan most koji nas povezuje i obogaćuje- istakao je Pantelić i izrazio zahvalnost autorima na uspešnoj organizaciji izložbe.

Predstavnica Muzeja Republike Srpske, etnolog Danijela Đukanović izjavila je da će publika u Kruševcu po prvi put moći da vidi ovu izložbu, nastalu kao deo projekta kojim je Zmijanjski vez upisan na Uneskovu listu svetskog nematerijalnog kulturnog nasleđa.

-Na izložbi su predstavljeni muzejski eksponati sa kraja 19. veka: rukavi, haljine, košulje i nošnje. Sa ovom izložbom gostovali smo u mnogo muzeja u Srbiji i regionu. Veliku podršku dobijamo od ministarstava Vlade Republike Srpske koji su prepoznali značaj naše istorije i kulture- navela je Đukanovićeva.

Ona je istakla da je ova izložba do sada predstavljena u više evropskih zemalja, među kojima i u Moskvi i Beogradu, a iduće godine biće predstavljena i u Srpskom kulturnom centru u Parizu u saradnji sa Etnografskim muzejem iz Beograda.

Otvaranju izložbe prisustvovali su pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić, direktorka Narodne biblioteke Snežana Nenezić, kao i predstavnici društvenog, političkog, kulturnog i verskog života grada.

O. M.

Sinoć održani „Dani Milana Đokića“ u Kruševcu

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
25. septembar 2025., 22:11
 

Prognoza -
16°C
Apparent: 18°C
Pritisak: 1014 mb
Vlažnost: 63%
Vetar: 1 m/s E
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top