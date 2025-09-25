U okviru manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“ danas je u Narodnom muzeju Kruševac otvorena izložba „Zmijanjski vez – svetsko nematerijalno nasleđe”.

Nakon intoniranja himne Bože pravde prisutnima se obratio direktor Narodnog muzeja Kruševac Nikola Pantelić.

-Zmijanjski vez je od 2014. godine upisan na Uneskovu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva. On je svedočanstvo vekovne tradicije, simbol identiteta i kulturnog nasleđa srpskog naroda sa prostora Krajine. Upravo kroz ovakve projekte kultura postaje snažan most koji nas povezuje i obogaćuje- istakao je Pantelić i izrazio zahvalnost autorima na uspešnoj organizaciji izložbe.

Predstavnica Muzeja Republike Srpske, etnolog Danijela Đukanović izjavila je da će publika u Kruševcu po prvi put moći da vidi ovu izložbu, nastalu kao deo projekta kojim je Zmijanjski vez upisan na Uneskovu listu svetskog nematerijalnog kulturnog nasleđa.

-Na izložbi su predstavljeni muzejski eksponati sa kraja 19. veka: rukavi, haljine, košulje i nošnje. Sa ovom izložbom gostovali smo u mnogo muzeja u Srbiji i regionu. Veliku podršku dobijamo od ministarstava Vlade Republike Srpske koji su prepoznali značaj naše istorije i kulture- navela je Đukanovićeva.

Ona je istakla da je ova izložba do sada predstavljena u više evropskih zemalja, među kojima i u Moskvi i Beogradu, a iduće godine biće predstavljena i u Srpskom kulturnom centru u Parizu u saradnji sa Etnografskim muzejem iz Beograda.

Otvaranju izložbe prisustvovali su pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić, direktorka Narodne biblioteke Snežana Nenezić, kao i predstavnici društvenog, političkog, kulturnog i verskog života grada.

