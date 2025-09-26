Vreme: Svežije, za vikend i početkom sledeće sedmice oko 20 °S

Danas svežije, u košavskom području uz umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine, ističu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda

U Kruševcu je danas oblačno sa temperaturom od 13 °C. Vlažnost vazduha je 67 odsto, dok duva vetar iz pravca istoka 5 m/s.

Tokom dana promenljivo, pre podne mestimično sa kratkotrajnom kišom na istoku zemlje, a posle podne i uveče u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima Srbije očekuju se kiša i lokalni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 °C.

Narednih dana još malo svežije, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 16 do 20 °C, a kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom mestimično se očekuju uglavnom u jugoistočnim, južnim i jugozapadnim predelima naše zemlje.

U košavskom području do nedelje će duvati umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima.

