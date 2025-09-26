Evo kako se obeležava Evropski dan jezika u Kruševcu

Na inicijativu Saveta Evrope, u saradnji sa Evropskom komisijom, svake godine 26. septembra obeležava se Evropski dan jezika u cilju ukazivanja na jezičku raznolikost, kulturno bogatstvo i značaj učenja jezika u savremenom društvu

Učenje jezika otvara vrata boljem razumevanju, podstiče toleranciju i gradi mostove među ljudima različitih kulturnih i jezičkih zajednica.

Eko akcija nazvana „Eko junaci u akciji“ će se održati u OŠ „Vuk Karadžić“ sa početkom u 10 časova i tim povodom donosimo i zbvanično saopštenje organizatora:

„Više od 18.000 đaka iz 40 škola širom Srbije započinje reciklažnu avanturu u okviru projekta „Eko junaci u akciji“

U šest gradova širom Srbije – Vranju, Petrovcu na Mlavi, Valjevu, Pirotu, Aranđelovcu i Kruševcu – pokrenut je edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“. Kroz ovu inicijativu učenici osnovnih škola imaju priliku da nauče o važnosti pravilne selekcije ambalažnog otpada, razvijaju ekološke navike i daju svoj doprinos očuvanju životne sredine.

Projekat okuplja 40 osnovnih škola uz učešće više od 18.000 učenika. U školama su postavljene kutije za odvajanje ambalažnog otpada i edukativni posteri, a nagrade će biti dodaljene u četiri takmičarske kategorije koje nagrađuju najuspešnije gradove, škole i najkreativnije pojedince.

Projekat realizuju operater ambalažnog otpada Sekopak i kompanija Knjaz Miloš, u saradnji sa javno komunalnim preduzećima. Cilj je da se đaci, roditelji, nastavnici i škole motivišu na odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom.

Sekopak već godinama organizuje slična takmičenja na gradskom nivou, ali se projekat „Eko junaci u akciji“ prvi put realizuje kao međugradsko takmičenje, što dodatno podstiče zdravu konkurenciju i jača svest o zajedničkom cilju očuvanja životne sredine na nacionalnom nivou.

Pobednički grad koji prikupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Kategorije nagrada obuhvataju i najbolji umetnički rad i TikTok video, a organizatori će nagraditi autore simboličnim eko paketima. Nagrade su zamišljene kao dodatna motivacija i sredstvo za podizanje ekološke svesti među najmlađima, sa ciljem da reciklaža postane deo njihove svakodnevice.“

Kao i prethodnih godina, Kulturni centar Kruševac u saradnji sa osnovnim školama Rasinskog okruga ovim povodom, danas organizuje radionice, izložbe i projekciju filma.

Program počinje u 17 sati u Klubu KCK.

Foto: Fejsbuk/ Kulturni centar Kruševac