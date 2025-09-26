Održana radionica o prilagođavanju WASH usluga klimatskim promenama

Postavljeno: 26.09.2025

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i „UNICEF“ zajedno sa gradom Kruševcem je realizovala radionicu pod nazivom „Usklađivanje usluga vodosnabdevanja, sanitacije i higijene (WASH) izmenjenim klimatskim uslovima u lokalnim javnim politikama (sa posebnim osvrtom na decu i mlade)“, u Privrednoj Komori Kruševac

Radionica je deo projekta „Prava deteta u lokalnim samoupravama“, u kome učestvuju tri lokalne samouprave među kojima je i grad Kruševac, a organizuje se sa ciljem unapređenja razumevanja i prakse u oblasti „WASH“ usluga na lokalnom nivou u kontekstu klimatskih promena, sa posebnim fokusom na zaštitu i uključivanje dece i mladih.

Kroz interaktivne sesije i grupne radionice, razmatrano je:

Uticaj klimatskih promena na „WASH“ usluge i infrastrukturu;
Identifikaciju lokalnih izazova i potreba;
Razvoj klimatski otpornih politika i mera;
Mogućnosti za aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka.

Učesnici radionice su bili predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća, civilnog društva, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kao i mladi lideri i aktivisti koji rade na unapređenju omladinskih politika i uključivanju mladih u procese donošenja javnih politika, učenici 7 srednjih škola na teritoriji grada Kruševca.

Ispred Grada Kruševca, prisustvovala je pomoćnica za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.

Radionicu su vodili dr Sanja Bijelović, dr Dragana Jovanović i Tanja Popovicki.

Izvor i foto: Gradska uprava Kruševac

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

