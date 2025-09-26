Na akciji sa Eko junacima u „Vuku“

Više od 18.000 đaka iz 40 škola širom Srbije započinje reciklažnu avanturu u okviru projekta „Eko junaci u akciji“… Mi smo bili u kruševačkoj školi „Vuk Karadžić“

U šest gradova širom Srbije – Vranju, Petrovcu na Mlavi, Valjevu, Pirotu, Aranđelovcu i Kruševcu – pokrenut je edukativno-takmičarski projekat „Eko junaci u akciji“. Kroz ovu inicijativu učenici osnovnih škola imaju priliku da nauče o važnosti pravilne selekcije ambalažnog otpada, razvijaju ekološke navike i daju svoj doprinos očuvanju životne sredine.

– Danas održavamo reciklažnu akciju zajedno sa našim Javnim komunalnim preduzećem i njihovim partnerom Sekopakom u kojoj se deca takmiče, skupljaju limenke i dobijaju nagrade za to. Sledeće nedelje nas očekuje i postavljanje reciklažnih setova u 12 osnovnih škola, gde će deca nastaviti sa edukacijom o zaštiti životne sredine, značaju sortiranja i smanjenja otpada i samoj ekologiji – istakla je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.

O akciji je govorio i rukovodilac Regionalnog centra za upravljanje otpadom Nenad Šaronjić.

– Ovu akciju sprovodimo u saradnji sa Gradskom upravom i našim partnerima iz Sekopaka. Akcija se odnosi na sakupljanje pet i aluminijumske ambalaže. Učestvuje šest škola na teritoriji grada i šest gradova na teritoriji Republike Srbije. Sekopak po prvi put organizuje jednu ovakvu akciju. Biće dodeljene nagrade u više kategorija: u količini prikupljenog otpada, nagrada za najviše prikupljenog reciklažnog otpada u gradu na nivou svake škole i grada, za najbolji tiktok video i za najlepši likovni rad. Oko 3.000 učenika je uzelo učešće u akciji – kazao je Šaronjić.

Učenik petog razreda Mihajlo Binić već dobro zna koliki je značaj reciklaže za očuvanje prirode i životne sredine:

– Reciklaža je jedna odlična stvar jer je puno bolje da se uzme stara plastika i da se napravi nešto novo.

Učenica petog razreda Marta Đorđević oduševljena je što će imati priliku da učestvuje u ovoj akciji zajedno sa svojim drugarima:

– Imamo samo jednu planetu i trebali bi da je sačuvamo i damo svoj maksimum u toj reciklaži.

Projekat okuplja 40 osnovnih škola uz učešće više od 18.000 učenika. U školama su postavljene kutije za odvajanje ambalažnog otpada i edukativni posteri, a nagrade će biti dodaljene u četiri takmičarske kategorije koje nagrađuju najuspešnije gradove, škole i najkreativnije pojedince.

Projekat realizuju operater ambalažnog otpada Sekopak i kompanija Knjaz Miloš, u saradnji sa javno komunalnim preduzećima. Cilj je da se đaci, roditelji, nastavnici i škole motivišu na odgovorno upravljanje ambalažnim otpadom.

Pobednički grad koji prikupi najviše ambalažnog otpada dobiće opremu za škole ili javna igrališta, kao i predstavu za đake „Sakupljaj svoju ambalažu i nosi na reciklažu!“. Kategorije nagrada obuhvataju i najbolji umetnički rad i TikTok video, a organizatori će nagraditi autore simboličnim eko paketima. Nagrade su zamišljene kao dodatna motivacija i sredstvo za podizanje ekološke svesti među najmlađima, sa ciljem da reciklaža postane deo njihove svakodnevice.

Projekat traje do 15. decembra. Nakon završetka projekta, oprema za odvajanje ambalažnog otpada otpada ostaje u školama, čime se obezbeđuje dugoročna održivost i nastavak pravilnog upravljanja anbalažnim otpadom i nakon završetka kampanje.

O. Milićević