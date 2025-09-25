U toku konkurs Ministarstva privrede za podršku starim i umetničkim zanatima

Ministarstvo privrede objavilo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti u 2025, a ukupan iznos sredstava predviđen za te namene je 20 miliona dinara

Sredstva su namenjena za nabavku nove proizvodne opreme za profesionalnu upotrebu, kao i repromaterijala, sirovina i poluproizvoda. Javni poziv traje do 24. oktobra ove godine.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je ranije da očekuje veliko interesovanje za program podrške za razvoj starih i umetničkih zanata, kao što je bilo i prošle godine.

– Na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobili smo sredstva i ove godine za konkurs koji će podržati sve naše stare zanatlije sa istim uslovima kao prošle godine. Prošle godine smo podržali čak 174 – istakla je Mesarović i pozvala sve zainteresovane da se prijave i nastave tradicionalno da se bave onim što suštinski čuva našu kulturnu baštinu.

Konkursna dokumentacija i sve bitne informacije o svim elementima i pravilima za učešće u ovom Javnom pozivu nalaze se na sajtu Ministarstva privrede. Javni poziv je otvoren do 24. oktobra.

