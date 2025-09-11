U subotu novi skup protiv blokada
Postavljeno: 11.09.2025
Prethodna dva vikenda u Kruševcu je održan skup pod nazivom „Građani protiv blokada“, a naredni je najavljen za subotu, 13. septembra od 18.30 sati
Organizator je Centar za društvenu stabilnost, dok je razlog okupljanja protivljenje studentskim blokadama koje traju duže od devet meseci.
Kruševac
11. septembar 2025., 20:10
