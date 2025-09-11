U subotu novi skup protiv blokada

Postavljeno: 11.09.2025

Prethodna dva vikenda u Kruševcu je održan skup pod nazivom „Građani protiv blokada“, a naredni je najavljen za subotu, 13. septembra od 18.30 sati

Organizator je Centar za društvenu stabilnost, dok je razlog okupljanja protivljenje studentskim blokadama koje traju duže od devet meseci.

