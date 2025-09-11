Vrt i druženje jačaju duh korisnika Centra za osobe sa invaliditetom

Postavljeno: 11.09.2025

Centar za osobe sa invaliditetom u Kruševcu svakodnevno brine ne samo o zdravstvenom stanju svojih korisnika, već i o njihovoj socijalizaciji i uključivanju u život zajednice. Kroz brojne aktivnosti korisnicima se pruža prilika da razvijaju osećaj pripadnosti i da aktivno učestvuju u životu ustanove i šire zajednice

Jedna od omiljenih aktivnosti je održavanje vrta ispred Centra, koje korisnicima donosi i fizičku aktivnost i osećaj zadovoljstva. Kako ističe direktorka Centra, Nevena Lazarević, takve radionice su dragocene i za korisnike i za zaposlene.

Imamo svakodnevno radionice sređivanja dvorišta, svi se aktivno angažuju, kako mi zaposleni tako i oni, jer to je za njih razonoda. Tako i našoj komšinici Živkici, koja živi u zgradi sa velikim dvorištem, ponekad odemo da pomognemo, što ona, kao primer dobre prakse, radi i nama, pomaže i ona nama oko sređivanja dvorišta. Naši korisnici, a i mi zaposleni, smo vernici i svakog dana se molimo za zdravlje i korisnika i njihovih roditelja, te nam je crkvica u dvorištu, koju smo dobili na poklon, od velikog značaja – rekla je direktorka.

Centar će 27. oktobra organizovati Dan otvorenih vrata, kada će svi zainteresovani građani moći da posete ustanovu, druže se i provedu vreme sa korisnicima, što je, kako poručuju zaposleni, dragoceno jer korisnici vole da upoznaju nove ljude i ostvaruju nova prijateljstva.

