Nova kupola na zvoniku manastira u Bošnjanu

U manastiru Svetog apostola i jevanđeliste Luke u selu Bošnjane, nedavno je postavljena kupola na zvoniku gde je pre tri godine ustoličeno carsko zvono iz Rusije, teško 13 tona, a ujedno i najveće na Balkanu

Zvono izliveno u Sankt Peterburgu, dar četiri porodice iz grada Petra Velikog, postavljeno je 2022. godine u manastiru Sv. Luke u Bošnjanu i tom prilikom ga je osveštao patrijarh srpski Porfirije.

Bogato ukrašeno zvono sa oslikanim ikonama Sv. Save i Sv. Simeona, carske porodice Romanov, kneza Lazara i Sv. Sergeja Radonješkog, nalazi se na zvoniku visokom 29 metara i najveći je na Balkanu, a ovih dana je postavljena i kupola.

Dalji radovi se nastavljaju, te treba da stignu 12 prstenova ove kupole u kome će biti 8 belovodskih rozeta, 3 krsta i manastirski sat, izjavio je iguman manastira, arhimandrit Luka.

– To zvono koje smo dugo očekivali i po proročanstvu arhimandrita Tadeja da će se u manastiru pojaviti carsko rusko zvono i sada je ono tu. Kruna svega toga bi trebalo da bude i završetak crkve koja će biti posvećena našem velikomučeniku knezu Lazaru srpskom i mučeniku caru Nikolaju II Romanovu.

Manastir Sv. Luke u Bošnjanu je po predanju podignut je još u doba kneza Lazara, a za vreme Turaka je dva puta paljen i obnavljan. Na temeljima stare svetinje 1996. godine, meštani su podigli crkvu, a šest godina kasnije sa dolaskom oca Alekseja, današnjeg vladike hvostanskog, manastir je postao mesto hodošćašća i mesto duhovnosti temnićkog kraja.