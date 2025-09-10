Legenda o nestalom blagu kneginje Milice

Kao svaka planina tako i Jastrebac obiluje istorijskim dogadjajima. Samo što je istorija Jastrebca nekako malo surovija od istorije drugih prelepih planina u Srbiji

Na Jastrebcu su se dešavale brojne značajne istorijske aktivnosti. Dok su se na Kosovu spremale dve vojske da se sudare 1389. godine iz Kruševca prema Kosovu se uputila kneginja Milica upravo preko planine Jastrebac.

Kako su pljačkaši i razbojnici tokom istorije radili strašne stvari, neposredno pre izbijanja bilo kakvog rata, tako su i tada drumovi bili krajnje nesigurni za kretanje. Carica Milica se uputila na Kosovo preko Jastrebca svojim kočijama i sa nekoliko stražara. Na kočiji je nosila sanduk pun zlatnih dukata i predmeta od zlata. Zlato je bilo namenjeno turskom sultanu Muratu, nebi li se umilostivio i okanuo se Srbije. Mislila je da je izbegla razbojnike i pljačkaše ali NE. Deo turske vojske se već uputio prema carskom gradu, takođe preko Jastrebca, kako bi poraz Srbije bio siguran. Sudbina je udesila da je Milica nabasala upravo na njih negde na pola jastrebačkog puta. Brzo su stražari okrenuli vozilo i krenuli nazad, u bezglavom trku niz uski planinski drum.

Konji koji su vukli kočije su i tako bili umorni od uspona uz planinu, pa su sa to malo snage što su imali u sebi jedva uspevali da zadrže karuce da ne produže niz liticu, u Jastrebačku reku. Priča dalje veli da se i to na koncu desilo. Kneginja je uspela da iskoči iz vozila, sa svojim prvim slugom, i da se spase sigurne pogibije, ali konji i kočije nisu bili te srece. Nestali su pravo niz liticu. Milica i sluga su zarobljeni, a stražari su pobijeni na licu mesta. Nisu mogli odmah da se sporazumeju sa Turcima i da im objasne šta se zapravo nalazilo u njihovom tovaru.

Kasnijih dana, kada je već bilo prekasno za bilo šta, Miličin sluga je došao sa nekoliko Ravništanaca ne bi li pokupili rasuto zlato i dukate iz reke. Jedan zamašan deo nisu pronašli. Taj deo zlata je reka godinama nosila i razlagala na sitne komadiće, pa i dan danas ljudi pokušavaju, kao što su to radili vekovima, da ispiranjem peska iz Jastrebačke reke dođu do nekog komadića zlata. Neko je nalazio veći komad, neko manji, a neko i čitav dukat sav izgreban i bez ikakve oznake. Svašta su ljudi nalazili.