Danas je Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, u znak sećanja na njegovo stradanje. Sveti Jovan je jedan od najvažnijih hrišćanskih proroka, poznat kao Preteča Hristova, jer je krstio Isusa Hrista i prepoznao ga kao Sina Božijeg

Prema predanju, Jovan je stradao po naređenju Iroda Antipe, kada mu je glava odsečena i doneta na tanjiru Salomi, pastorki Iroda, zbog čega se ovaj praznik u narodu naziva „Usekovanje“.

Vernici dan provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu, a prema običajima ne jedu i ne piju ništa crvene boje, jer to podseća na prolivenu krv sveca. Takođe, na ovaj dan se izbegavaju teški poslovi. U Šumadiji, post se strogo poštuje, a veruje se da je ovo dobar dan za branje lekovitog bilja. Žene se na ovaj dan bave pripremom zimnice i čuvanjem semena za narednu godinu.