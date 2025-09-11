Veliki broj sela bez vode

Postavljeno: 11.09.2025

Građane pojedinih delova grada i okolnih sela danas očekuje višesatni prekid u vodosnabdevanju. Razlog je sanacija kvara na vodovodnoj mreži, a isključenje vode trajaće od 8 do 15.00.

Kako je saopšteno iz JKP „Vodovod“, bez vode će u pomenutom periodu biti stanovnici Čitluka, i to u ulicama Jovana Miškovića, Kruševačka, Marka Miljanova, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka) i Borislava Pekića. Pored toga, vodu neće imati ni sela Žabare, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica, deo Mrmoša, kao i Gari i Veliki Šiljegovac.

Kruševac
11. septembar 2025., 14:10
 

Prognoza -
24°C
Apparent: 24°C
Pritisak: 1013 mb
Vlažnost: 55%
Vetar: 2.5 m/s E
UV-Index: 0
 
