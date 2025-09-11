Veliki broj sela bez vode

Građane pojedinih delova grada i okolnih sela danas očekuje višesatni prekid u vodosnabdevanju. Razlog je sanacija kvara na vodovodnoj mreži, a isključenje vode trajaće od 8 do 15.00.

Kako je saopšteno iz JKP „Vodovod“, bez vode će u pomenutom periodu biti stanovnici Čitluka, i to u ulicama Jovana Miškovića, Kruševačka, Marka Miljanova, Cara Lazara (od Desanke Maksimović do kraja ulice), Desanke Maksimović (od Cara Lazara do nadvožnjaka) i Borislava Pekića. Pored toga, vodu neće imati ni sela Žabare, Mala Vrbnica, Velika Vrbnica, deo Mrmoša, kao i Gari i Veliki Šiljegovac.