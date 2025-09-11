Svake godine 11. septembra širom sveta obeležava se Svetski dan prve pomoći, sa ciljem povećanja svesti o značaju pravovremene reakcije i dostupnosti osnovne medicinske pomoći svima. Ovaj dan je prvi put ustanovila

Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) 2000. godine.

Prva pomoć predstavlja primarnu medicinsku pomoć koja se pruža na mestu povrede odmah nakon nesreće, sve dok ne stigne stručna ekipa. Važno je naglasiti da svako može da nauči osnove prve pomoći, bez obzira na obrazovanje, i upravo to znanje često može biti presudno.

Društva Crvenog krsta i Crvenog polumeseca širom sveta tradicionalno organizuju edukativne događaje povodom ovog dana, sa ciljem da što više građana stekne veštine pružanja prve pomoći.

Statistika pokazuje da bi skoro 50% smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama moglo biti sprečeno ukoliko bi žrtvama bila pružena adekvatna prva pomoć u roku od sat vremena od povrede. Pravovremena reakcija može biti razlika između života i smrti, zbog čega je obuka građana od suštinskog značaja.