U Bioskopu od sutra „Mit o Marakudi“ i „Šta Marijele zna“

Postavljeno: 10.09.2025

Bioskop „Kruševac“ od sutra donosi dva filmska naslova, animiranu avanturu „Mit o Marakudi“ i porodičnu dramu sa elementima komedije „Šta Marijele zna“

Animirani film „Mit o Marakudi“ biće na repertoaru sve do 24. septembra u terminu od 18 časova. Radnja prati mladog junaka iz kamenog doba, koji kroz izazove u misterioznoj šumi, uz pomoć nesvakidašnjih prijatelja, pokazuje svoju hrabrost.

Film „Šta Marijele zna“ prikazivaće se do 17. septembra u terminu od 20 časova. Ova topla i duhovita priča govori o devojčici koja otkriva da ume da čita misli, što dovodi do brojnih komičnih i dirljivih situacija u njenoj porodici.
Cena ulaznice je 300 dinara, a informacije o projekcijama dostupne su na telefon 037/429-247 (od 9 do 15 časova) i 037/421-208 (od 17 do 20 časova).

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

