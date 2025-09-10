Otvoreni bazeni rade do 14. septembra

Iako je kraj leta kalendarski sve bliži, visoke temperature koje i dalje prelaze 30 stepeni Celzijusa zadržale su duh sezone na otvorenim bazenima Sportskog centra Kruševac. Uprava Centra odlučila je da kupališna sezona bude produžena do 14. septembra, kako bi sugrađani i dalje mogli da uživaju u sunčanim danima i kupanju

Ovogodišnja sezona bila je nešto slabija u poređenju sa prethodnom, pre svega zbog perioda hladnijeg i kišovitog vremena, kada temperatura vode nije dostizala očekivani nivo. Uprkos tome, bazeni su ostali popularno mesto okupljanja i rekreacije, posebno tokom najtoplijih dana, pa je odluka o produžetku rada dočekana sa odobravanjem.

– Ove godine smo produžili sezonu bazena 14 dana duže nego uobičajeno. Praksa je, inače, da kada deca krenu u školu bazeni prestanu sa radom, ali ove godine nam na ruku ide lepo vreme. Radnim danima bazeni rade od 10 do 18 sati i vikendom od 9 do 18. Spasioci su tu za sve informacije, za pružanje prve pomoći i za reagovanje u samom bazenu za neke nemile događaje. Oni preko zime rade na zatvorenim bazenima, koji su trenutno u fazi rekonstrukcije, nadam se da će od oktobra početi sa radom. Osim toga, spasioci su uglavnom profesori fizičke kulture, imaju drugi posao, npr. u Hali sportova, Soko sali gde radimo školu gimnastike, aerobik, fitness i slično – istakao je zamenik direktora Sportskog centra Kruševac Marko Đokić.

Pored redovnog kupanja, posetioci su tokom leta uživali i u dodatnim sadržajima – noćnim kupanjima, aqua aerobic treninzima, školama za neplivače, igrama na vodi i popularnim pena žurkama, koje su dodatno doprinele letnjoj atmosferi na bazenima.