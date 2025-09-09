Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ u borbi protiv divljih deponija

U Kruševcu i okolini poslednjih godina sve je primetniji problem divljih deponija, koje narušavaju izgled grada i ugrožavaju životnu sredinu. Pored redovnih aktivnosti, Javno komunalno preduzeće „Kruševac“ svakodnevno sprovodi akcije uklanjanja otpada sa ovih lokacija, kako bi se očuvala čistoća i urednost javnih površina

Organizovanim uklanjanjem otpada do sada je obuhvaćeno 101 naselje na teritoriji grada. Uz prikupljanje i odvoženje smeća do deponije, deo aktivnosti čine i prolećne i jesenje akcije čišćenja, tokom kojih se odnosi i kabasti otpad.

– Došli smo do zaključka da moramo uputiti javni apel sugrađanima da smeće odlažu na, za to predviđenim mestima, kako bi grad ostao lep i čist kako smo navikli, a kako Javno komunalno preduzeće ne bi imalo dodatne obaveze. U celoj toj priči je i prikupljanje smeća u naseljenim lokacijama u gradu, odvoženje do deponije i slično. Tu su i prolećna i jesenja akcija čišćenja grada i odnošenje kabastog otpada. Građani mogu da se jave našim ekipama kada odluče da smeće odlože, kako bismo napravili dogovor i sprečili gomilanje otpada – rekla je Julijana Vasić, ispred JKP „Kruševac“.

Zaključeno je da uspeh ovih akcija zavisi ne samo od komunalnih službi, već i od odgovornog ponašanja građana. Saradnja sa sugrađanima ključna je za očuvanje čistoće i stvaranje zdravijeg i prijatnijeg okruženja, a JKP „Kruševac“ poručuje da će nastaviti redovne aktivnosti i biti podrška svima koji žele da svoj grad vide uredan i bez divljih deponija.

J.S.