Stigao novi iPhone – najtanji do sada

Kompanija Apple je zvanično predstavila novu generaciju svojih pametnih telefona – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i potpuno novi model iPhone Air, koji je najavljen kao najtanji iPhone do sada

Najveću pažnju privukao je iPhone Air, debljine svega 5,6 milimetara, što ga čini za oko 28% tanjim u odnosu na standardni iPhone 16. Telefon ima ekran od 6,55 inča, početnu cenu od 999 dolara i dolazi u četiri završne boje: svemirska crna, oblačna bela, svetlo zlatna i nebesko plava. Iako je tanak i elegantan, donosi određene kompromise – poseduje samo jednu zadnju kameru od 48 MP (koja, prema tvrdnjama kompanije, nudi kvalitet četiri sočiva), nešto kraće trajanje baterije u poređenju sa ostalim modelima i nedostatak fizičke SIM kartice (podržava isključivo eSIM). Ipak, Apple navodi da omogućava do 22 sata reprodukcije video sadržaja.

Pored njega, Apple je predstavio i osnovni iPhone 17 sa ekranom od 6,27 inča, koji počinje od 799 dolara i sada u startu donosi 256 GB memorije, dvostruko više nego iPhone 16 za istu cenu. iPhone 17 Pro takođe ima ekran od 6,27 inča i startnu cenu od 1.099 dolara, dok je iPhone 17 Pro Max sa ekranom od 6,85 inča ponuđen po ceni od 1.199 dolara.

Za poređenje, prošlogodišnji modeli iPhone 16 sa 128 GB memorije koštali su: 799 dolara (iPhone 16), 899 dolara (16 Plus), 999 dolara (16 Pro) i 1.199 dolara (16 Pro Max).

iPhone 17 serija biće dostupna u pet boja: crna, lavanda, plava magla, žalfija i bela.

Kada su u pitanju očekivane cene u Srbiji, ukoliko budu pratili trend prethodnih godina, osnovni iPhone 17 (256 GB) mogao bi koštati oko 150.000 dinara, dok bi iPhone 17 Pro startovao od približno 1.500 evra, a iPhone 17 Pro Max oko 200.690 dinara (oko 1.714 evra).