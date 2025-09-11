Do 1. oktobra pojačana kontrola saobraćajne policije

Rezultati akcije „Škola“ koju sprovodi Uprava saobraćajne policije i to s ciljem očuvanja bezbednosti dece u saobraćaju pokazuju da su od 2. septembra, odnosno početka školske godine, otkrivena ukupno 5.363 prekršaja

Kako je izjavio za Tanjug Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije, zbog prekoračene brzine – najdominantnijeg prekršaja sankcionisano 2.256 vozača.

– Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola sankcionisano je 68 vozača, a zbog nekorišćenje sigurnosnih pojaseva 1.092 vozača.

Dodao je da će tokom pojačane kontrole saobraćajne policije do 1. oktobra biti angažovano 2.287 saobraćajnih policajaca. Belencan je takođe napomenuo da je za prvih osam meseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo šestoro dece i to uglavnom kao putnici.

– Za prvih osam meseci u našoj zemlji u saobraćajnim nezgodama poginulo je 348 lica, povređeno je 12.501, dogodilo se 21.325 saobraćajnih nezgoda.

On je napomenuo da je u poslednjoj saobraćajnoj nesreći sa nastradalim detetom, beba ispala iz vozila pošto nije prevožena na propisan način. U istom periodu poginuo je 41 motociklista i osam vozača skutera, zaključio je Belencan.