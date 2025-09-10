Podeljeni ugovori za ekološki prihvatljivije grejanje

U Mozaik sali Gradske uprave Kruševac danas je održana dodela ugovora i bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora u 2025. godini. Ukupno je podeljeno 58 ugovora građanima, čime je nastavljen višegodišnji projekat unapređenja kvaliteta životne sredine i podsticanja prelaska na ekološki prihvatljivije resurse

Pravo na učešće u programu imali su vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnih objekata koji se ne koriste za stanovanje, kao i domaćinstva koja već imaju mogućnost priključenja na sistem daljinskog grejanja.

– Danas delimo ugovore domaćinima koji su izbacili goriva kao što su drvo, ugalj i sve ostalo što je zagađivalo sredinu u Kruševcu, a primenjuju ekološka, u ovom slučaju gas, koji ne zagađuje, kako bi imali kvalitetniji vazduh, život i prostor. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju sprovodimo u dogovoru sa Gradskom upravom. Zamenjena je i kotlarnica u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj“ 2021. godine, a nastavljamo i u drugim mesnim zajednicama. Kada dodamo individualna domaćinstva dobijamo ozbiljan doprinos. Učestvovali smo i u ozelenjavanju i pošumljavanju Kruševca, gde će biti posađeno oko 500 stabala za zdraviju sredinu. Važno je pomenuti i uklanjanje divljih deponija, kojih je do sada bilo 26 u Kruševcu. Ovo je jedna efikasna lokalna samouprava koja brine o zaštiti životne sredine građana – rekao je državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Adam Šukalo.

Programi ovakvog tipa deo su šire strategije Grada Kruševca i Ministarstva zaštite životne sredine da zajedničkim ulaganjima i podsticajima smanje zagađenje i obezbede održiv sistem grejanja.

– Današnji događaj se odnosi na zaštitu životne sredine, na učešće Grada Kruševca da u iznosu od 50% pomogne građanima da zamene ložišta na čvrsto gorivo. To je samo jedan deo onoga što je opredeljeno za ovu godinu. Reč je o tome da ćemo imati ugovore i u 2025. godini na osnovu Javnog poziva koji smo raspisali 20. avgusta za 120 domaćinstava koja će dobiti priliku da ostvare istu vrstu podrške kao današnji dobitnici. Zahvalni smo Ministarstvu koje je za ovaj projekat opredelilo 12 miliona dinara, dok je Grad Kruševac učestvovao sa 3 miliona dinara. Na taj način smanjujemo zagađenje, ali i olakšavamo građanima grejnu sezonu jer nova tehnološka rešenja zahtevaju manje truda i rada. Osim toga, apelujem na sugrađane da ne stvaramo divlje deponije, jer bismo sredstva koja ulažemo u njihovo uklanjanje mogli uložiti u domaćinstva, nove kotlove ili zamenu stolarije. Trebamo čuvati našu državu i naš grad. Mi i Javno komunalno preduzeće stojimo svima na raspolaganju, čak i bez naknade, kako bismo oslobodili građane kabastog materijala – rekao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Ulaganje u čiste izvore energije, sadnju novih stabala i uklanjanje divljih deponija nisu samo tehničke mere, već i ulaganje u budućnost građana Kruševca, sa ciljem da grad postane primer održivog razvoja i odgovornog odnosa prema prirodi.