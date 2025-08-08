Trstenik nagrađuje osnovce sa po 10.000 dinara
Postavljeno: 08.08.2025
Opština Trstenik i ove godine sa ponosom nagrađuje osnovce novčanom čestitkom u iznosu od 10.000 dinara, kao znak pažnje, podrške i podsticaja za uspešan početak nove školske godine
Učenici prvog razreda srednje škole dobiće besplatne udžbenike, dok je prevoz potpuno besplatan za sve osnovce i srednjoškolce na teritoriji opštine.
Isplata novčane čestitke počela je juče i trajaće narednih 7 dana, prema spiskovima koje su dostavile osnovne škole.
Mole se roditelji koji nisu dostavili podatke školama da to učine i provere tačnost podataka, kako bi se isplata realizovala u što kraćem roku.
Ovaj gest je poruka da je opštini Trstenik obrazovanje na prvom mestu i da ceni trud, zalaganje, odricanje i rezultate
Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik
