Trstenik: Subvencije za energetsku efikasnost
Postavljeno: 24.09.2025
Opština Trstenik je kroz Program Ministarstva rudarstva i energetike dobila 5.000.000 dinara, a iz budžeta opštine biće izdvojeno dodatnih 5.000.000 dinara za subvencije za energetsku efikasnost
Ukupno 10.000.000 dinara namenjeneno je građanima za zamenu stolarije, izolaciju kuća i stanova i nabavku kotlova i druge mere energetske sanacije.
Pravo na subvencije imaju građani opštine Trstenik.
O. M.
Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik
Komentari