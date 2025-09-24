Trstenik: Subvencije za energetsku efikasnost

Opština Trstenik je kroz Program Ministarstva rudarstva i energetike dobila 5.000.000 dinara, a iz budžeta opštine biće izdvojeno dodatnih 5.000.000 dinara za subvencije za energetsku efikasnost

Ukupno 10.000.000 dinara namenjeneno je građanima za zamenu stolarije, izolaciju kuća i stanova i nabavku kotlova i druge mere energetske sanacije.

Pravo na subvencije imaju građani opštine Trstenik.

O. M.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik