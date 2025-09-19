Trstenik: Vredna donacija Vlade Japana – pokretna mobilna klinika

Dom zdravlja „Sava Stanojević“ u Trsteniku postao je bogatiji za izuzetno vrednu donaciju Vlade Japana – pokretnu mobilnu kliniku čija je vrednost preko 70.000 evra

Zahvaljujući ovoj donaciji, meštani svih sela na teritoriji naše opštine imaće dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, jer će se u mobilnoj klinici vršiti laboratorijska dijagnostika na terenu.

Predsednica opštine Milena Turk i direktorka Doma zdravlja dr Žaklina Ristić sa ponosom su dočekale delegaciju ambasade Japana i zahvalile se na velikoj podršci i istinskom prijateljstvu koje traje.

Ovo je još jedan korak ka zdravijoj i boljoj budućnosti za sve naše sugrađane.

Foto: Fejsbuk/ Opština Trstenik