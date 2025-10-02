Najstarija kuća u Trsteniku ponovo dobija stari sjaj

Najstarija kuća u trsteničkom kraju, nekadašnji dom ugledne trgovačke porodice Katić, ponovo dobija svoj stari izgled. Podignuta u 19. veku u stilu moravske kuće, ona danas predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Nakon više godina iščekivanja i truda sadašnjeg vlasnika, od početka avgusta započeta je rekonstrukcija koja će kuću vratiti u oblik kakav je imala u vreme kada je bila simbol ugleda i porodične tradicije

Posle mnogo papirologije i dobijanja dozvola, radovi su krenuli u punom obimu. Skinut je krovni pokrivač, u toku je obnova fasade i zamena stolarije. Svi zahvati izvode se prema strogim pravilima Zavoda za zaštitu spomenika kulture, što znači da se koriste isključivo materijali kakvi su postojali u drugoj polovini 19. veka.

– Renoviranje je započeto posle mnogo godina truda i rada da dobijemo uslove za kuću koja je zaštićena kao spomenik. Dobili smo obim i način radova koje treba izvesti na kući da bi ona vratila stari sjaj i da bude ono što je nekada bila. Rekonstrukcija kuće je izuzetno zahtevna zbog uslova koje je propisao Zavod za zaštitu spomenika, sve mora da se radi sa materijalima kao iz druge polovine 19. veka. Prvi problem je nalaženje krovnog pokrivača koji mora biti autentičan, osim toga nemamo nijedan nerešiv problem. Majstori koji rade na kući kažu da nikada u svojoj karijeri nisu videli takav kvalitet i način izrade. Nakon spoljnih radova sledi sređivanje unutrašnjosti kuće, povratak u pređašnje stanje, ono kakva je ona bila i nadam se da ćemo uspeti do kraja godine da u potpunosti adaptiramo kuću – rekao je Goran Bošković, vlasnik kuće.

Obnova kuće Katića je građevinski posao, ali i podsećanje na jedno vreme kada su bogate porodice oblikovale društveni život i gradile domove koji su odražavali njihov ugled. Njihove kuće bile su spoj lepote i funkcionalnosti, dokaz umeća i prilika da se pokaže status. Povratak ovog zdanja u život predstavlja očuvanje kulturnog nasleđa i uspomene na način života koji je oblikovao prošlost ovih krajeva.

J.S.