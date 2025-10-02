Kompanija Audiovox je u Kruševcu uspešno završila sa ovogodišnjom akcijom “Čuti i razumeti” tokom koje su, pored manifestacije za decu sa oštećenim sluhom u Subotici, poklonjeni slušni aparati širom Srbije osobama sa oštećenim sluhom koje nisu u mogućnosti da ih priušte

Oticon slušni aparat je uručen gospođi Ljiljani Radovanović iz Kruševca, i to na proslavi jubileja 70 godina postojanja “Osnovne organizacije gluvih i nagluvih Kruševac”. Prilikom uručenja aparata, Ljiljana je izjavila da slušni aparat nosi od svoje osme godine, a da je sa svojim prethodnim aparatom imala brojne probleme. “Često se kvario, nisam mogla jasno da razlikujem zvukove, a dešavalo se i da ne čujem alarm za posao. Godinama sam pokušavala da sakupim novac za nov aparat, ali nažalost nisam uspevala. Nadam se da će mi ovaj aparat pomoći u komunikaciji u svakodnevnom životu, a posebno na radnom mestu gde radim kao trgovac. Kada sam dobila aparat, bila sam veoma uzbuđena i mojoj sreći nije bilo kraja. Zahvaljujem vam se na ovako lepom poklonu, kao i na tome što ste prepoznali mene kao osobu kojoj je slušni aparat zaista bio potreban”.

Kada ne čujete dobro, bitno je da odaberete kvalitetan slušni aparat kako biste ponovo mogli da uživate u svim zvukovima koji čine život. Međutim, pored kvalitetnih slušnih aparata važna je i stručnost osoba koje podešavaju aparate i izrađuju protetiku, a Audiovox već 25 godina posvećuje maksimalnu pažnju obezbeđivanju najboljih rešenja za dobar sluh svojih korisnika.

