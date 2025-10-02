Miloš Dimić promovisao zbirku pesama posvećenih patrijarhu Pavlu

Sinoć je u Beloj Sali Kulturnog centra Kruševac održana promocija zbirke pesama Miloša Dimića posvećena Svetom patrijarhu Pavlu

Ovo je 15. po redu pesmarica Miloša Dimića koja je izdata po blagoslovu Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida.

– Ovo je jedan skromni molitveni prinos svih nas koji volimo i poštujemo patrijarha Pavla koga su Srbi još za života smatrali svetim. Njegova svetost se projavljuje iz dana u dan. Njegov grob u manastiru Rakovica postao je mesto hodočašća. Tu se ljudi mole i osećaju božanski mir i veliku blagodat Božiju. Njegov život je zaista bio bogonosan i krstonosan. Preko 50 godina služio je crkvi kao arhijerej. Imao sam nadahnuće da opišem događaje iz njegovog života, njegove poruke i nezaboravne anegdote – rekao je Dimić.

O patrijarhu Pavlu besedio je sekretar Mitropolita kruševačkog Davida Dragi Veškovac.

– Lik i delo Svetog patrijarha Pavla neće nikad da se zaboravi zato što je on živeo po Jevanđelju. Srpski narod se seća patrijarha Pavla kao svetog čoveka koji je svoju veru sprovodio u delo. Svojim životom po Jevanđelju on je pokazao da je moguće da budemo Hristovi borci i u ovom vremenu – rekao je Veškovac i preneo blagoslov Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida.

U programu učestvovali i: Ljubica Petković, Jelena Protić Petronijević, Marija Dimić, Jana Milanović, Martina Jugović, Sanja Ivanović i Radica Dimitrijević.

