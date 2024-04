Jovana Živković objavila prvu zbirku pesama

Jovana Živković, talentovana mlada pesnikinja rođena u Kruševcu, nedavno je pred punom salom Kulturnog centra Kruševac promovisala svoju prvu zbirku poezije pod nazivom „Poprečni fragmentalni presek“.

Rođena 22. januara 2005. godine, Jovana je svoj pesnički put započela još od malih nogu. Završivši Osnovnu školu Jovan Jovanović Zmaj, nastavila je obrazovanje u srednjoj Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kruševcu, gde je odabrala smer pravno-poslovni tehničar. Nakon toga, upisala je Pravni fakultet u Kragujevcu.

Svoj talenat za poeziju razvijala je uz podršku svojih nastavnika i profesora, a posebnu zahvalnost duguje udruženjima Književnoj omladini, poeziji srb i Kulturnom centru Kruševac koji su joj pomogli da se afirmiše kao pesnik. Već od prvog razreda osnovne škole, Jovana je pisala pesme, a kasnije je počela i da piše tekstove, citate i novinarske članke, pa je tako i među prvim postala član naše omladinske redakcije „Mladi u gradu“.

– Oduvek sam bila svesna svojih talenata i mogućnosti ali svaki put kada bi mi neko pomenuo izdavanje knjige nekako nisam osećala da sam spremna da publikujem svoj rad jer kada jednom to učiniš ne deliš samo svoje stvaralaštvo sa auditorijumom i publikom već deliš i pola svoje duše, više ona nije samo deo tebe već svakoga pomalo kako ko doživi i shvati.

– Uvek sam se ovim bavila sa dozom strasti i ozbiljnosti pa samim tim sam želela da na taj način i publikujem svoja dela u vreme kada ja osetim da je pravo za mene – izjavila je Jovana.

Njena zbirka poezije, koja nosi naziv „Poprečni fragmentalni presek“, predstavlja skup njenih najboljih pesama i citata koje je napisala tokom 18 godina života u svom rodnom gradu.

Inspiraciju za svoje stvaralaštvo Jovana pronalazi u stvarima i ljudima koji je okružuju, u svom iskustvu i proživljenim trenucima.

– Zbirka je pretežno ljubavna, ali sadrži i misaone i rodoljubive elemente, kao omaž mom rodnom gradu i domovini. Namenjena je pre svega mojoj generaciji jer jednostavno rast mog stvaralaštva prati i moj rast. Moja inspiracija je ono što mene okružuje ono što sam ja osetila i proživela samim tim mislim da moja generacija svakako može u mojoj poeziji da se pronađe, ali tim što svaki umetnik se malo vazdigne iznad sveta ovozemaljskog mislim da će moje pesme pronaći put i do srca nekih drugih generacija koje su osetile ljubav, tugu, bol, strepnju i još mnoga osećanja koja prate svakodnevan život našeg unutrašnjeg bića – istakla je Jovana.

Izdavač je Srpska kuća iz Požarevca koja je uvidela da je Jovana poseduje veliki potencijal.

– Otkrili su moj talenat još u prvim godinama moje osnovne škole kada je učiteljica poslala moj rad, pesmu na koju sam izuzetno ponosna „Domovina“ koja je postala tada deo njihovog zbornika „Sto mladih pesnika Rasinskog okruga“ 2015. godine. Tada je usledio njihov poziv sa ponudom za izdavanje knjige ukoliko i kada to budem želela. Sada mislim da je za ostvarenje tog poziva i saradnje pravi trenutak. Recenziju je pisao profesor srpskog jezika i porodični prijatelj Vladica Radojević, koji je pored toga i izuezetan čovek, prijatelj, umetnik i književnik. Takođe, recezent je i moj dragi kolega Luka Kijačić, pesnik i moj dobar prijatelj koji je dao osvrt na moje stvaralaštvo i koji me podržava u mojim podvizima i sa kojim sam do sada stvarala i mnoge zajedničke – rekla je mlada pesnikinja

Jovana je posebno zahvalna svojoj porodici, posebno baki i tetki iz Australije.

– U smislu pomoći želim da napomenem da me je porodica ponajviše podržala, zahvalnost dugujem svojoj baki i tetki iz Australije koje su bile deo sponzorstva knjige kao i Vodovodu Kruševac i predsednici udruženja pesnika u Cirihu Latinki Đorđević. Takođe, pomenula bih Mirjanu Gašić, profesora srpskog jezika u Medicinskoj školi u Kruševcu, lektora koji mi je mnogo pomogao u tom formalnom delu, da sve bude u skladu sa pravopisnim pravilima da bi moje misli bile pravilno shvaćene – kaže Jovana

Osim što je talentovana pesnikinja, Jovana se ističe i u oblastima novinarstva i fotografije. Ova devetnaestogodišnjakinja iz Kruševca nije samo kreativna u pisanju stihova, već i strastvena istraživačica sveta oko sebe.

– Trenutno studiram prava i na taj način ispunjavam svoja interesovanja u profesionalnom smislu. Kreativnost se ispoljava u mom stvaralaštvu svakako čiji se odraz vidi i u ovoj zbirci, takođe me zanima novinarstvo i to je sfera u kojoj sam bila aktivna do sada, kao i fotografija. Volim da saznajem nove stvari i upoznajem nove ljude samim tim širim i svoj krug interesovanja i obogaćujem sebe neprestano – navodi Jovana

Kroz svoje angažovanje u novinarstvu, Jovana je imala priliku da istražuje različite teme i da beleži priče koje su je inspirisale.

– Novinarstvo mi omogućava da istražujem svet oko sebe i da se izražavam kroz različite forme – komentariše Jovana, koja je svoj talenat u pisanju novinarskih članaka razvijala kroz saradnju sa našom redakcijom u okviru udruženja „Mladi u gradu“.

Kada je reč o budućim planovima, Jovana naglašava svoju sklonost ka planiranju, ali istovremeno uči da živi u trenutku i da se ne opterećuje previše očekivanjima.

– Volim planove i mislim da sam od onih koji bolje funkcionišu u skladu sa njima, ali nekako oni iziskuju prevelika očekivanja pa samim tim i velika razočarenja, učim da živim u trenutku i da se ne opterećujem planovima. Pa tako i ova zbirka nije nastala po planu već kao rezultat trenutka, kada sam ja osetila da je pravo vreme da sakupim i publikujem svoja dela, naravno nastala je i kao put ka mom daljem stvaralaštvu pa u tom smislu volela bih da se i razvijaju moji stvaralački planovi. Trenutno sam fokusirana na svoj lični razvoj u sferi pravosuđa što mi omogućava fakultet na kom i studiram prava tako da mi je svakako u planu da postanem ispunjena žena u svakom smislu, a ovo čime se sad bavim mi to pruža – za kraj ističe mlada pesnikinja

Promocija zbirke „Poprečni fragmentalni presek“ bila je prilika da se javnosti predstavi ne samo Jovanina poezija, već i njen bogat talenat i interesovanja u oblastima novinarstva i fotografije. Svi ljubitelji književnosti, umetnosti i istraživačkog duha imali su priliku da prisustvuju ovom događaju i da zajedno uživaju u magiji stvaralaštva mlade pesnikinje iz Kruševca.

Marija Milošević