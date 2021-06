Predstavljena zbirka “Ona se krije u treperenju šume”

Kruševljanin Vladica Radojević predstavio je svoju zbirku poezije “Ona se krije u treperenju šume” na Platou ispred Kulturnog centra. Zbirka je izašla prošle godine, već je poznata u književnim krugovima, a ovo je njeno prvo javno predstavljanje. Ljubitelji književnosti mogli su da uživaju u čitanju poezije i razgovoru sa autorom i književnicom Jelenom Protić Petronijević

– Dugo pišem, iza mene je sigurno desetak spaljenih i pocepanih zbirki. Ovo je moja prva objavljena zbirka i bilo je potrebno doći do sume raznih iskustava da bi se stvorilo ovako nešto. Želeo sam da zbirka ima zaokružene cikluse i značenje, a opet da ima jednu vrstu otvorenosti, da bude knjiga koja se neće čitati samo jednom i u kojoj će čak i ne tako obavešten čitalac tražiti značenja koja su između redova – kaže Vladica Radojević za portal KruševacGrad.

O pesmama u zbirci kaže još da je trebalo vremena da sazru u njemu.

– Pojavile su se spontano u meni, ali sam se dugo pripremao za to, zavšio sam srpsku književnost u Beogradu, dosta sam pročitao. Da bi se poezija razumela, tumačila i stvarala neophodan je i taj uslov čitanja. Stvaranje i čitanje pričinjavaju veliku radost, ali je dug put do poetskog izraza. Za ovakvu knjigu trebalo je dosta zrelosti i zadovoljan sam što je izašla tek sada. Imam mnogo razloga da budem zadovoljan jer je ova zbirka uklopila sva moja pesnička interesovanja – ističe on.

Zbirka je dobila naziv po pesmi koju je Vladica napisao u Kulturnom centru na jednoj radionici.

– Prva pesma je, u malo drugačijoj formi, potpuno spontano nastala na radionici u Kulturnom centru. Taj motiv je objedinio celu zbirku. Ona je i životna i autopoetična, govori o nastanku poezije, o tome šta su impulsi čoveka da piše poeziju, šta poezija čoveku znači, kako poezija može biti lek za čoveka u nekim situacijama – objašnjava autor.

“Čitajući pesnički prvenac Vladice Radojevića možemo se zapitati na šta ili na koga upućuje lična zamenica iz naslova zbirke. Na to pitanje međutim, nije lako odgovoriti. U tome nam ne pomaže ni pesnik. I on sam, izgleda, sve vreme traži odgovor na to pitanje. Pritom nam se nudi i pravo obilje mogućih odgovora” stoji u objašnjenju na koricama zbirke, koje je napisao pesnik Vojislav Karanović.

“Učiniće nam se tako u jednom trenutku da je ona žena, neka vrsta idelane žene, čije konture pesnik tek nazire, za kojom čezne, i pati zbog osećanja da je susret sa njom nemoguć. Sledećeg časa pomislićemo da se to ona odnosi na pesmu, koju pesnik priziva i želi da je napiše, a ona mu stalno izmiče; ili da je to zapravo reč, čista i precizna reč, koja bi, nalik na Borhesovu mističnu tačku Alef, u sebi sadržavala sve druge reči. Potom ćemo biti ubeđeni da je to u stvari slika, koju pesnik želi da stvori i čemu, iz pesme u pesmu, neprestano teži. Pesme će nam sugerisati i to da zamenica ona upućuje na Istinu, a da pesnik kroz stvaralački gest traži prosvetljenje, koje bi mu omogućilo da se sa Istinom suoči. Ništa od toga, uzeto pojedinačno, nije tačno. I sve je tačno ako se uzme u celini. Jer ona je, zapravo, sve to istovremeno.

”

– Poezija mora zračiti jednom dozom tajanstvenosti koja se ne otkriva ne zato što pesnik želi da bude neki mistik, nego zato što on uvek traži u rečima nešto više što će iskazati strujanje života i mimo reči i mimo svakodneve stvarnosti. U tom strujanju se život nastavlja, a ono nas povezuje sa nekim prethodnim vremenima i večnošću – navodi autor.

Književnica Jelena Protić Petronijević kaže da je Radojević zbog svoje fascinacije prirodom i muzikom, ribolovac-pesnik i muzičar pesnik.

– Ljubav prema zelenilu, pripadanje prirodi, vodi, šumi i živom svetu koji je kontrast urbanom životu savremenog čoveka pojavljuje se od naslovne strane i predstavlja okvir ove lirske pripovesti. Čovek prirode nam je ispričao kako život živi zeleni svet vode u kom postoje tajne i ribe koje treba nadigrati. Ribolovac-pesnik, muzičar-pesnik, obogađuje svoj rukopis autentičnim iskustvima a “sve se to krije u treperenju šume” – navodi ona.

Radojević priprema i novu zbirku, a ljubitelji poezije, kojih u Kruševcu ima mnogo, moći će da uživaju u njoj za par meseci.

– Nova zbirka je pred štampom, ona će doneti malo drugačiji tematsko-motivski okvir. Mislim da se u Kruševcu i piše i čita i to je dobro. Ima dosta pesnika, obično kvantitet da i kvalitet. Dobro je da postoji scena i da se organizuju pesničke večeri. Voleo bih da je poezija zastupljenija među mladima, jer u poeziji postoje vrednosti koje su neprolazne i koje drže svet – kaže on.

M.S.

O autoru

Vladica Radojević rođen je 1978. godine u Kruševcu. Završio Filološki fakultet u Beogradu (grupa za srpsku književnost i jezik). Od 2007. godine objavljuje novinske članke, reportaže, poeziju, kratku prozu, eseje i rok i književnu kritiku u periodici i na internet portalima. Objavio je kratku studiju „Slika sveta u Romanu o Londonu Miloša Crnjanskog“. Živi i radi u Kruševcu.