Iz kolekcije Umetničke galerije: Izložba „Akvizicije I“

U Umetničkoj otvorena je izložba „Akvizicije“ koja obuhvata poklone i otkupe umetničkih dela koja su za zbirku Umetničke galerije pribavljena tokom poslednjih pet godina i oblik je stalne prakse predstavljanja novih akvizicija. U skladu sa izložbenim prostorom Galerije i delima koja su u ovom periodu otkupljena ili prihvaćena kao poklon izložba Akvizicije biće priređena u dva dela, a u prvom delu izložbe, ljubitelji umetnosti moći će da pogledaju odabrane radove kruševačkih umetnika

– I ranije smo imali izložbe koje su se bavile kolekcijama, a kada su u pitanju izložbe ove vrste, njima se nastoji da se pokaže da to što je pribavljeno za zbirku u toku jednog kraćeg perioda. Mi imamo zadovoljstvo veliko da su tokom prethodnih 5 godina, uvedene dve poklon zbirke u zbirku Galerije i da su to radovi kruševačkih umetnika, među kojima ima nagrađenih radova od velikog značaja. Izložbu smo podelili u dva dela zbog brojnosti radova, ali i zbog nemogućnosti da u ovom našem prostoru pokažemo odjednom sve radove. U prvom delu prikazaćemo kruševačke likovne umetnike, a zatim one koji nisu vezani za naš grad, već pripadaju srpskoj umentničkoj sceni, a sa kojima smo imali jednu dobru saradnju – kaže Biljana Grković, istoričarka umetnosti.

Prvi deo objedinjuje radove likovnih umetnika Kruševca, gde značajan segment pripada formiranim poklon zbirkama, najpre, Olge Vujadinović Blažek, koja je 2019. godine dopunjena sa 7 dela zahvaljujući porodici umetnice, i potom, poklonu iz 2022. Božidara Džmerkovića koji obuhvata 17 grafika i 42 slike, što je omogućilo da njihova stvaralašta u kolekciji budu zastupljena kao celine.

Pored otkupa dela kruševačkih umetnika kojim je zbirka upotpunjena 2022. godine, važan deo osavremenjavanja kolekcije pripada nagrađenim radovima i, pre svega, poklonima sa tekućih izložbi priređenim u ovom periodu, kao i kruševačkim umetnicima učesnicima rezidencijalnog programa i izložbe u okviru održana dva poslednja ciklusa umetničkog projekta Prepoznavanje.

U okviru ovog dela izložbe, pored poklon zbirki, biće predstavljene akvizicije umetničkih dela – slika, grafika, digitalna grafika, fotografija, digitalni print, video, instalacija, sledećih autora: Jovana Erića Gaje, Nevenke Rajković, Milene Maksimović Kovačević, Jelene Rubil, Olivera Veljkovića, Dejana Aksentijevića, Vojina Pajića, Matije Rajkovića, Zorana Komatinovića, Milke Žunjanin, Milene Radičević.

Nikola Pantelić, direktor Narodnog muzeja u Kruševcu, rekao je da će izložba „Akvizicije II“ biti priređena od kraja juna, a na njoj će moći da se pogledaju otkupi umetničkih dela koja su za zbirku Umetničke galerije pribavljena sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije – putem konkursa za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti 2019, 2021. i 2022. godine, kao i poklone umetnika učesnika umetničkog projekta i izložbe Prepoznavanje, i umetnika čije su izložbe bile priređene u Umetničkoj galeriji u poslednjih pet godina.

Inače, formiranje zbirke započeto je već pri ustanovljenju Umetničke galerije, otvorene 27. januara 1962., pre svega, od radova koji su bili deo fonda Muzeja, pod čijim je okriljem radila u prvoj deceniji, sa jasno utvrđenim konceptom izložbi i politikom otkupa.

U postavljenim okvirima i u zavisnosti od izložbenog programa kao osnovnog oblika novih akvizicija, nastavljeno je upotpunjavanje zbirke i u periodu od 1971. do 1991. kada Galerija delatnost obavlja kao samostalna ustanova. Kao programska celina u okviru Narodnog muzeja, od 1991. godine, u osnovi je zadržala koncept formiranja zbirke sa naglaskom na praćenju savremene umetničke produkcije, značajnih ličnosti i pojava na umetničkoj sceni Srbije, kao i likovne scene Kruševca i regiona.

