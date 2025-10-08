Odbojkaški spektakl u Trsteniku – Super kup za žene
Postavljeno: 08.10.2025
Večeras od 19 časova u Hali sportova u Trsteniku biće odigrana utakmica Super kupa za žene između prvaka Srbije Železničara iz Lajkovca i TENT- a iz Obrenovca
Sportski centar spremno dočekuje dve najbolje ekipe u našoj zemlji, a direktor ove ustanove Nenad Smiljković pozvao je sve ljubitelje odbojke da dođu u što većem broju i uživaju u ovom spektaklu.
– Odbojkaški savez Srbije dodelio je našem gradu i sportskom centru da budu domaćini ovog veoma značajnog sportskog događaja – rekao je Smiljković i pozvao sve sugrađane da dođu po svoju besplatnu ulaznicu u Halu sportova.
Štand Sportskog centra Trstenik biće postavljen ispred Hale sportova dva sata pre početka utakmice.
Utakmica će biti prenošena uživo na kanalu RTS 2 i Arena Sport.
O. M.
Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac
