Odbojkaški spektakl u Trsteniku – Super kup za žene

Večeras od 19 časova u Hali sportova u Trsteniku biće odigrana utakmica Super kupa za žene između prvaka Srbije Železničara iz Lajkovca i TENT- a iz Obrenovca

Sportski centar spremno dočekuje dve najbolje ekipe u našoj zemlji, a direktor ove ustanove Nenad Smiljković pozvao je sve ljubitelje odbojke da dođu u što većem broju i uživaju u ovom spektaklu.

– Odbojkaški savez Srbije dodelio je našem gradu i sportskom centru da budu domaćini ovog veoma značajnog sportskog događaja – rekao je Smiljković i pozvao sve sugrađane da dođu po svoju besplatnu ulaznicu u Halu sportova.

Štand Sportskog centra Trstenik biće postavljen ispred Hale sportova dva sata pre početka utakmice.

Utakmica će biti prenošena uživo na kanalu RTS 2 i Arena Sport.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube TV Plus Kruševac